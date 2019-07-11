Украинский генерал сообщил о решении провести военный парад в Киеве

Командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится.

«Это символ нашей независимости, это символ нашей борьбы против врага. Я знаю, что для большинства военных принять участие в параде и представлять вооруженные силы – это большая честь. А гражданские на параде отдают свою дань уважения тем, кто своей жизнью и здоровьем защищает наш покой и мирное небо», – заявил Забродский в видеообращении.

Видео разместил в Facebook кандидат в депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрий Бирюков.

По его словам, парад является напоминанием о том, что на Украине идет война и об этом нельзя забывать.

«Парад – это не про политику. И учитывая то, что происходит в политике, парад должен состояться! [...] Парад нужен нашему государству и нашим воинам. И он будет!» – сказал он.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки решению Зеленского.

Напомним, Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, проводимый на День независимости страны. Вместо проведения «недешевого» парада решено было выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.

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