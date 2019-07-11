Иран ответил на обвинения Лондона в нападении на британский нефтетанкер

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал никчемными заявления британской стороны о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) якобы причастен к попытке задержания британского танкера в Ормузском проливе.

По словам Зарифа, заявления британской стороны прозвучали «для создания напряженности» и «не представляют никакой ценности», передает Reuters со ссылкой на Fars.

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал возмутительной акцию Британии в Ормузском проливе. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличились.

Минобороны Британии ранее заявляло, что иранские катера якобы попытались остановить британское коммерческое судно в Ормузском проливе. В военном ведомстве сообщали, что в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, как сообщал американский канал CNN.