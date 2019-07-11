Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Об этом говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.

В Счетной палате напомнили, что налог на роскошь распространяется на автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Перечень дорогих авто каждый год на своем сайте публикует Министерство промышленности и торговли, сейчас в него входит 1 тыс. 193 модели. Однако в списке не оказалось премиум-автомобилей TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport, передает РИА «Новости» сообщение Счетной палаты.

Контрольное ведомство также отмечает, что для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, необходимо усовершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. «Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», – призвал он.

Кроме того, в Счетной палате заявили, что поступления имущественных налогов с физлиц в бюджеты российских регионов настолько несущественны, что не могут обеспечивать даже минимальные расходы муниципальных образований, передает ТАСС.

Ведомство указывает, что на начало года таких налогов с физических лиц в консолидированном бюджете субъектов России составила всего 2,5%.

Штогрин подчеркнул, что земельный налог и налог на имущество физлиц должны формировать бюджеты муниципальных образований, но сейчас они «несостоятельны по своей сумме и не могут никак обеспечить даже в какой-то минимальной степени необходимые расходы». «Они даже несоизмеримы с коммунальными платежами», – сказал он.

В Счетной палате отмечают, что ситуация с собираемостью имущественного налога типична для большинства российских регионов – задолженность по оплате высокая.