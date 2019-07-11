Россиян задержали в Уругвае за организацию побега итальянского наркобарона

Интерпол совместно с уругвайской полицией задержали предположительно граждан России, которые организовали побег итальянского наркобарона Рокко Морабито, сообщили СМИ.

Как сообщило издания Ecos, всего арестовали трех иностранцев – двух россиян и итальянца, их подозревают в причастности к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня, передает РИА «Новости». Мужчин задержали в их собственной пиццерии, Морабито при этом не нашли.

Тем временем пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова рассказала о задержании трех россиян.

«Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем», – сказала она.

Морабито является самым разыскиваемым членом итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» (крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии – самой бедной провинции Италии – прим. ВЗГЛЯД), которому удавалось скрываться от правосудия более 20 лет. В 1992 и 1993 годах пытался переправить в Италию более тонны кокаина. В 2017 году его наконец задержали в Уругвае и до последнего времени он ждал экстрадиции на родину.

Напомним, в ноябре 2017 года в Италии похоронили Тото Риину – главу «Коза Ностры», «босса всех боссов», одного из самых влиятельных мафиози мира. Обеспечивая «крышу» своей империи, он продвигал друзей на главные посты в стране и фактически поставил под контроль все правительство.