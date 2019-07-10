На «Территория смыслов» подвели итоги профильной смены платформы «Россия – страна возможностей»

В минувшую субботу на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» началась профильная смена платформы «Россия – страна возможностей», руководители проектов рассказали участникам, как запустить собственный проект, презентовать его и собрать команду.

В первый день смены заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков в «Диалоге на равных» рассказал молодым людям о критериях, по которым проходит отбор новых проектов в платформу, сообщается на сайте платформы «Россия – страна возможностей».

В числе таких критериев он назвал измеримость, вовлеченность, соответствие целям, широкий охват, прозрачность и медийность.

Опираясь на эти критерии, участники смены в течение пяти дней готовили свои инициативы и предложения по развитию уже действующих проектов. Свои идеи они будут защищать перед экспертным жюри.

Среди подготовленных в течение смены инициатив, например, проект по созданию интернет-платформы для студентов инженерных специальностей и проект «Интеллект будущего» для людей с ограниченными возможностями здоровья (профориентация и трудоустройство).

О том, как правильно презентовать свои проекты, на чем сделать акцент, форумчанам рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Эксперт помог участникам оценить географию их проекта, его жизненный цикл и необходимые условия для реализации идеи.

В течение смены перед участниками выступили руководители флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей».

О том, как из студенческой идеи может вырасти проект всероссийского масштаба участникам рассказала руководитель проекта «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова.

Конкурс стартовал в 2003 году и за 16 лет проведения стал одним из самых масштабных проектов по поддержке гражданских инициатив по развитию российских регионов. За эти годы участие в нем приняли 90 тысяч человек из всех регионов страны. В 2019 году проект вошел в платформу «Россия – страна возможностей».

Несколько лет назад конкурсанты выступили с инициативой создания Ассоциации выпускников конкурса. Сегодня она насчитывает уже 3 тыс. человек.

Своим опытом реализации проекта на платформе «Россия – страна возможностей» с форумчанами поделился руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

По его словам, первое и самое сложное, что необходимо было сделать, и на что он обратил внимание участников – собрать команду. «Все вы должны сформировать такую команду, которая сможет работать системно и автономно», – пояснил эксперт.

Вторым этапом стало формирование и детализация концепции. «При наличии четкого видения будущего, плана развития, можно считать, что ваш проект готов».

Последний этап – презентация, которую проводит руководитель. В зависимости от того, как завершится этот процесс, как лидер подаст идею, можно судить об успехе проекта, рассказал Олег Мансуров.

Павел Краснорукий, руководитель еще одного проекта, который в 2019 году присоединился к платформе «Российская студенческая весна», рассказал участникам о планах развития проекта. Он представил новые и обновленные проекты, которые будет реализовывать Российский союз молодежи при поддержке платформы в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».

Шесть из запланированных к запуску проектов – совершенно новые онлайн-проекты, направленные на поддержку и продвижение молодых талантов в Интернете. Они будут носить не только конкурсный, но и образовательный характер. «Наша первостепенная задача – продвижение творчества талантливой молодежи в медиапространстве и организация участия наиболее успешных участников в итоговых оффлайн-проектах, способствующих карьерному и творческому росту», – подчеркнул он.

В 2020 году появится еще одно новшество – пройдут два самостоятельных финала Студвесны: в Ростове-на-Дону для студентов вузов и в Иркутске для студентов ссузов. Так в фестивальное движение будут интегрированы дополнительно не менее 2 тыс. профессиональных образовательных организаций России, а число участников до возрастет 4,5 тыс. человек. При этом общая вовлеченность молодёжи во все этапы проекта вырастет до 2 млн человек ежегодно.

Наталья Починок, ректор РГСУ, который развивает сразу два проекта платформы – «Абилимпикс» и «Лучший социальный проект года» – побеседовала с молодыми людьми о качествах настоящего лидера, и как их в себе можно развить.

По ее мнению, эти качества – высокая работоспособность, ответственность, стратегическое видение, системное мышление и чувство юмора. «Я с одной стороны – ректор, с другой – общественник. Мне интересно, чтобы люди реально действовали, а не лежали на диване», – сказала Наталья.

В ходе своей лекции перед участниками смены руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара рассказала о современной российской молодежи и об исследовании образа России в глазах иностранцев. Она обратила внимание, что этот образ сильно изменился после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Прошедший чемпионат мира оставил после себя длительное эмоциональное послевкусие: мы показали себя как радушные хозяева, которые готовы встретить, показать и открыть что-то новое и интересное нашим гостям. Но мы и сами будем рады, если нас так же встретят, куда бы мы ни поехали. Молодежь выступает за открытость и взаимопроникновение культур», – подчеркнула Валерия.