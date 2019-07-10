Ингушские женщины захотели вернуть отобранных при разводе детей

Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что после громкого дела с искалеченной девочкой к ней поступают просьбы разведенных женщин вернуть им детей, отобранных мужьями при разводе.

Чахкиева рассказала, что разведенные женщины начали писать ей в одной из соцсетей после того, как получила широкую огласку история с искалеченной девочкой из Назрани, которую воспитывала сестра мужа, передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что женщины пока не писали официального заявления о возвращении детей и отметила, что каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально.

Напомним, в прошлый четверг в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Врачи провели операцию для спасения руки девочки. После этого ее отправили самолетом в Москву. У ребенка также обнаружили старые переломы ребер, травмы позвоночника.

Родители девочки найдены, арестована тетка пострадавшей.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что оптимистичные прогнозы врачей не оправдались: избитой семилетней девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть.

Ранее сообщалось, что избитая девочка со множеством травм находится в тяжелом состоянии без улучшений.