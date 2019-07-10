В Казахстане заподозрили диверсию на арсенале

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что в качестве возможных версий ЧП со взрывами боеприпасов в городе Арысь не исключены диверсия или умышленный поджог.

«Отрабатываются все возможные версии: человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, технические причины – например короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах. Не исключается возможность умышленного поджога или диверсии», – сказал Ермекбаев, передает РИА «Новости».

В конце июня в городе Арысь произошла серия взрывов, при этом очевидцы утверждали, что некоторые снаряды падали даже в 20 км от города, в котором живут 45 тыс. человек. Сообщалось, что количество пострадавших возросло сначала до 16, затем до 31 человек.

Главная военная прокуратура страны также называла свои версии произошедшего.