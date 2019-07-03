Названы вероятные причины взрывов на складах в Казахстане

В качестве версий взрывов боеприпасов на складах в Арыси главная военная прокуратура Казахстана назвала несоблюдение пожарной безопасности и халатность, сообщили в ведомстве.

«Сейчас отрабатываются возможные версии причин происшествия, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть короткое замыкание электричества, возгорание легко воспламеняемых предметов, сухостоя, ГСМ), халатность должностных лиц и иные версии», – передает ТАСС слова заместителя главного военного прокурора Казахстана Дархана Ержанова.

Тем временем председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер рассказал о причиненном взрывами ущербе.

«Ущерб приблизительно в районе 20 млрд тенге (52,5 млн долларов). Это средства, необходимые для восстановления, эта цифра может поменяться, сразу хочу оговориться. Это предварительные данные», – передает РИА «Новости» слова Беккера.

Он добавил, что точная сумма ущерба будет названа к 15 июля.

Напомним, в конце июня в городе Арысь произошла серия взрывов, при этом очевидцы утверждали, что некоторые снаряды падали даже в 20 километрах от города, в котором живут 45 тыс. человек. Ранее сообщалось, что количество жертв возросло сначала до 16, затем до 31 человек.