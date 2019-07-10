Глава ОСК анонсировал контракт с Минобороны на проект подлодки «Калина»

Глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что компания должна заключить контракт на создание технического проекта неатомной субмарины пятого поколения «Калина» с Минобороны.

«Минобороны и ОСК должны заключить контракт на технический проект. По времени технический проект будет разрабатываться два года, то есть до 2021 года при условии заключения контракта в этом году», – сказал Рахманов, передает РИА «Новости».

Разработкой проекта будет заниматься ЦКБ МТ «Рубин» из Санкт-Петербурга, пояснил он.

ВМФ сейчас разрабатывает требования к кораблю, добавил Рахманов. После оглашения требований будет подписан соответствующий контракт.

«У флота есть намерение вернуться к этой тематике, мы должны конкретизировать финализацию при формировании контрактных отношений», – уточнил глава ОСК.

Проект неатомной подлодки «Калина» был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» по заказу Минобороны в 2015 году. Строительство подлодки входит в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.

«Калина» использует штатную воздухо-независимую (анаэробную) силовую установку и крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». В октябре 2018 года глава ОСК Рахманов сообщал, что анаэробная силовая установка позволит увеличить скрытность подлодки.