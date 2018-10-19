Стали известны подробности создания анаэробной установки для подлодок

Разработка анаэробной (воздухонезависимой) энергетической установки для новейших неатомных подводных лодок ВМФ России в данный момент ведется на наземных прототипах, изучается ее экономичность, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Разработку анаэробной установки ведут параллельно ЦКБ «Рубин», «Малахит» и Крыловский государственный научный центр, передает РИА «Новости».

Рахманов сказал, что «у любой работы должен быть экономический смысл», и «как только мы его увидим, будем реализовывать»; что касается научной составляющей, то «отработка продолжается на наземных прототипах».

Президент ОСК выразил надежду, что в ближайшее время появится и прототип «в морском исполнении», который «будет приближен к реальным условиям».

Отмечается, что главным преимуществом воздухонезависимой энергетической установки является увеличение скрытности подлодки – субмарина может находиться под водой без всплытия для зарядки батарей.

При этом российская воздухонезависимая энергетическая установка принципиально отличается от зарубежных образцов: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью переработки дизельного топлива.

Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

Так, субмарина проекта «Калина» получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, хотя ее аналоги проектов 636 и 877 класса «Варшавянка» вынуждены всплывать каждые сутки.

Напомним, о разработке проекта новейшей неатомной подлодки «Калина» сообщалось в марте 2016 года.

В ноябре того же года стало известно о готовности России экспортировать подлодку с анаэробной энергоустановкой.