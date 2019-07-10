Муж башкирской кассирши рассказал подробности ограбления

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 млн рублей в банке Салавата, Марат Хайруллин рассказал, почему жена пошла на ограбление.

Марат Хайруллин, пока проходящий по делу как свидетель, признался, что делал ставки на спортивных тотализаторах и в итоге загнал семью в долги.

«Уговорил первый раз ее взять 50 тыс. рублей. Я хотел отыграться, закрыть все долги. Пришлось брать второй раз – история повторилась. Третий-четвертый – пошло-поехало. Снежным комом набрались эти 25 миллионов», – рассказал Хайруллин в интервью «Первому каналу».

Он уточнил, что эти деньги его жена похитила не разом, а выносила из сейфа небольшими суммами в течение последних двух лет.

Выяснилось, что супруги вместе с двумя дочерьми перебрались из родного Салавата в Казань, где сняли квартиру. Хайруллин уточнил, что на всякий случай они сняли пять таких квартир.

Дочери Хайруллиных в данный момент живут с дедушкой, который также дает показания следователям.

Однако, куда делись 25 млн рублей, до сих пор не ясно. При задержании денег не обнаружили, поэтому не исключено, что супруги их спрятали.

Хайруллин также объяснил, что решился на публичное признание, чтобы начать сбор средств. «Мой основной мотив – вернуть любыми способами денежные средства, тем самым смягчить наказание Луизе, потому что я считаю, она ни в чем не виновата», – сказал он.

Напомним, в июле была задержана кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 20 млн рублей в банке Салавата.