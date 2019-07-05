Похитившую 20 млн в башкирском банке кассиршу задержали в Казани

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Казани задержали кассиршу Луизу Хайруллину, подозреваемую в хищении 20 млн рублей в банке Салавата.

По сообщению полиции, разыскиваемую женщину задержали на съемной квартире, с ней находились муж и две дочери, сейчас с Хайруллиной работают следователи, передает РИА «Новости». Похищенные деньги не найдены.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова заявила, что психологи окажут необходимую помощь двум несовершеннолетним дочерям задержанной.

Ранее в полиции сообщали, что жительница башкирского города Салават Луиза Хайруллина подозревается в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла с мужем и двумя детьми 8 и 12 лет. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал ее.

Напомним, в марте 2019 года неизвестные украли почти 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы.