Из банковской ячейки в Москве исчезли 28 млн рублей

Неизвестные украли почти 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы, сообщил столичный главк МВД.

41-летний мужчина обратился в отделение полиции и заявил об исчезновении денег. Он рассказал, что двумя днями ранее заключил с банком договор об аренде сейфовой ячейки и положил в нее 27,818 млн рублей, передает РИА «Новости».

В компании оформили доверенность на еще одного гражданина, получившего право единоличного посещения ячейки, однако ключи ему так и не отдали.

Позже мужчина обнаружил, что из банковской ячейки пропали деньги.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В МВД решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Вору в законе теперь грозит тюрьма на срок от восьми до 15 лет плюс штраф до 5 млн рублей.