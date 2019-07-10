Умерла звезда фильмов «Люди в черном»

Американский актер, лауреат премии «Эмми» Рип Торн умер в США в возрасте 88 лет, сообщил его пресс-атташе.

Рип Торн (настоящее имя – Элмор Руал Торн-младший) ушел из жизни в своем доме в городе Лейквилл, штат Коннектикут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

Причина смерти не называется.

Торн сыграл в нескольких десятках фильмов. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как «Царь царей» (1961), «Сладкоголосая птица юности» (1962), «Кросс-Крик» (1983), за роль в которой он был номинирован на премию Оскар как лучший актер второго плана.

Российскому зрителю он известен по кинолентам «Люди в черном» и «Люди в черном 2» (роль агента Z).

На премию «Эмми» Рип Торн номинировался девять раз, в 1996 году он получил награду за роль в сериале «Шоу Ларри Сандерса».