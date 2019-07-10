В Перу произошел разлив нефти

Самый длинный нефтепровод в Перу повредили злоумышленники, спровоцировав разлив нефти вблизи реки Ньева в провинции Багуа, сообщила компания Petroperu.

По данным компании Petroperu, разлив нефти вблизи реки Ньева был выявлен во вторник. К месту происшествия в провинции Багуа была направлена бригада специалистов, которая занимается устранением последствий, передает ТАСС.

«Согласно результатам проверки трубопровода [Norperuano], в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен», – отметили в компании.

«К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти», – добавили в компании.

При этом Petroperu отметила, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов, которые захватили одну из станций компании.

Напомним, в апреле 2010 года на платформе ВР, занимавшейся бурением скважины в Мексиканском заливе, произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Остановить разлив нефти удалось лишь спустя три месяца, когда в воды залива уже попало 4,9 млн баррелей. Авария на буровой платформе «Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon), располагавшейся в море в 210 километрах к юго-востоку от Нового Орлеана, стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории.