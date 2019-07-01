Депутат из Мордовии извинилась за грубость

Мордовский депутат Татьяна Шишканова извинилась перед избирателями «за несдержанность», проявленную в ходе конфликта с местным жителем.

«В селе Старое Шайгово Республики Мордовия состоялся местный политсовет с привлечением актива партии «Единая Россия», на котором была рассмотрена произошедшая ситуация... Шишканова признала свою вину и извинилась», – передает РИА «Новости» сообщение регионального отделения партии.

Сообщается, что депутат извинилась «перед всеми жителями республики, района, избирателями».

«Я поступила неправильно, проявила несдержанность, но, признаюсь честно, накопилась усталость от насыщенного трудового графика», – сказала Шишканова.



Тем временем однопартийцы предложили вынести женщине замечание.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Шишканова якобы грубо ответила на просьбу местного жителя принять резолюцию народного схода, касающуюся койкомест в больнице. Сама депутат объяснила, что ничего подобного в адрес гражданина не говорила.

Напомним, в четверг, 27 июня сообщалось, что политсовет отделения «Единой России» в Мордовии соберет партактив и проведет разбор ситуации с обвиненной в хамском обращении с жителями депутатом Татьяной Шишкановой.