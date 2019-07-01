На Кипре упавший с неба неопознанный объект назвали российской ракетой

Глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что упавший ночью с неба неопознанный объект – российская ракета.

Глава МИДа считает, что это могла быть ракета С-200, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ответ на атаку Израиля, передает «Интерфакс».

Сообщается, что объект упал на склоне горы к северу от столицы Никосии примерно в час ночи по местному времени. По словам очевидцев, на небе был виден свет, а потом раздались три громких взрыва. После падения объекта начался пожар, который продолжался больше двух часов.

Озерсай предположил, что ракета взорвалась в воздухе, так как на месте падения нет воронки. На обломках ракеты видны надписи на русском языке, что и позволило сделать выводы о ее происхождении.

Во время падения объекта никто не пострадал, однако жители нескольких домов были эвакуированы.

Напомним, в ночь на 1 июля израильские ВВС совершили атаку на окрестности Дамаска и Хомс, для отражения ударов была задействована сирийская система ПВО.