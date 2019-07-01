В России изменились правила продажи молочных продуктов

С понедельника, 1 июля, молочная продукция в России будет продаваться по новым правилам. Соответствующее постановление Кабмин принял в конце января.

В соответствии с документом, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров, передает РИА «Новости».

Кроме того, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут размещаться в торговых залах так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

Представители российских сетей заверили, что к изменениям подготовились. Так, в компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», заявили, что практически все магазины перешли к исполнению новых требований.

В магазинах «Магнит» сообщили, что молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут выделяться с помощью ценников, а на те продукты, в которых нет заменителя молочного жира, нанесут специальные надписи.

В «Ашане» собрались выделять продукты без заменителя молочного жира специальным значком.

В мае специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.