Стали известны регионы России с самым доступным жильем

Около полутора лет придется копить на типовую двухкомнатную квартиру жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а вот на жилье в Крыму, Чечне и Дагестане копить придется не менее 10 лет.

По результатам исследования передает РИА «Новости», в среднем доступность типовой квартиры площадью 60 кв. метров в России выросла. В среднем по России для приобретения квартиры в первом квартале 2019 года нужно копить 3,9 года, в то время как по итогам первого квартала 2018 года требовалось 4,4 года.

Первые строчки рейтинга по доступности жилья Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком для того, чтобы накопить на квартиру понадобится чуть менее полутора лет. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где накопить на жилье получится за 2,5 года, откладывая на это весь максимально возможный денежный остаток.

Выше среднероссийской (3,9 года накоплений) доступность жилья показали Камчатка, Коми, Челябинская, Тюменская, Иркутская, Томская, Кемеровская области, Красноярский край.

Наихудший показатель рейтинга у Севастополя, где в среднем на квартиру придется копить 11 лет. В Крыму, Чечне и Дагестане на покупку жилья придется копить на год меньше.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда в России подешевеет ипотека.