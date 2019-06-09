Британия обеспокоилась задержанием журналиста Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил беспокойство в связи с задержанием в Москве журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

«Журналисты должны иметь возможность безнаказанно привлекать власть к ответственности. Мы внимательно следим за его делом», – написал Хант в Twitter.

Добавим, что накануне задержанием Голунова обеспокоилось американское посольство в Москве. «Присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем к освобождению Ивана Голунова, проведению тщательного и открытого расследования этого дела. Как и любой другой журналист, Голунов не должен подвергаться преследованию в связи с профессиональной деятельностью», – говорится в заявлении дипломатического представительства, опубликованном в Twitter.

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол в свою очередь оставил на своей странице в соцсети короткое обращение к Голунову. «Держись», – написал он.

Напомним, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. Ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сам Голунов заявлял о своей невиновности.