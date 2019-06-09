Назван лучший танк в мире

Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 «Армата» лучшим в мире, американский Abrams не попал в рейтинге издания World Digital News даже в тройку.

Аналитики издания называют главными достоинствами «Арматы» его массу, калибр орудия, мощность двигателя и броню. Отмечена необитаемая танковая башня, профиль танка, который стал ниже и малозаметнее для противника. Указывается, что на Т-14 можно устанавливать пушки калибра 125-мм или 152-мм, сообщает «Российская газета».

Скорость российского танка – до 90 км/ч, дальность хода – до 500 километров. Оценена толщина брони – 950 мм, также указывается, что основой бронепластин стали композитные сплавы.

Отдельно отмечены защитные комплексы «Афганит» и «Малахит».

На втором месте в рейтинге танков оказался французский AMX-56 Leclerc, на третьем – немецкий Leopard 2 A7+.

Американский Abrams занял четвертое место, южнокорейский танк К2 Black Panther на пятом месте. На шестом – японский Type 10 Hitomaru, на седьмом оказалась израильская Merkava.

Также в рейтинге оказались китайский Type 99А2, турецкий Altay, британский Challenger 2LEP, украинский Т-80ВVM/T-84U «Оплот» и российский Т-90МС.

Танк Т-14, созданный на платформе «Армата», был впервые публично продемонстрирован на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

Также сообщалось о российской разработке «конкурента «Арматы».