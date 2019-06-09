Макаревич объяснил отмену участия «Машины времени» в концерте у Кремля

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с отменой выступления музыкального коллектива в патриотическом концерте под стенами Кремля.

«Они (организаторы концерта – прим. ВЗГЛЯД) сказали, что по-другому сверстали программу. Позвоните им, я вам сказал все, что знаю», – сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, об отмене выступления ранее в воскресенье сообщил пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин. По его словам, группа должна была 12 июня, в День России, принять участие в сборном концерте в центре Москвы. Макаревич, в свою очередь, на своей странице в Facebook написал, что «кто-то кому-то позвонил».

В мае Макаревич требовал перестать искать в планировавшемся выступлении политический подтекст.