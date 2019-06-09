Тульский губернатор пожаловался на дороговизну Aurus

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин признался, что хотел бы приобрести автомобиль Aurus российского проекта «Кортеж», однако машина стоит слишком дорого.

«Хотел бы, но это дорого для меня пока», – передает его слова РИА «Новости».

Дюмин сказал, что еще не имел возможности ознакомиться с лимузином, хотя «мечтает об этом».

«Надеюсь, ознакомлюсь, когда он появится в свободной продаже», – сказал Дюмин.

Губернатор назвал «очень красивым» внешне и престижным.

«Когда видишь его на параде, когда едет на нем президент – гордость берет за Россию. Все-таки Mercedes и эта машина – большая разница. Мне кажется, он (Aurus) круче», – сказал Дюмин.

На этой неделе автомобиль Aurus Senat привезли на Петербургский экономический форум, машина золотого цвета была выставлена на променаде Экспофорума.

Aurus считают конкурентом Bentley и Rolls-Royce. Частным клиентам из России первые автомобили планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.

Стоимость автомобиля оценивается в 10 млн рублей.

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