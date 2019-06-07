Пушков оценил «просветительскую» деятельность США в Екатеринбурге

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возмущение посольства США из-за рекомендации министерства образования Свердловской области отказаться от обучающих программ с американским участием.

«По поводу «просветительской» деятельности консульства США в Екатеринбурге. Не будучи в принципе сторонником запретов, задаю себе вопрос: позволили бы власти США нашему посольству или консульству в США вести, скажем, школу юного дипломата для американских студентов? Ответ очевиден», – написал Пушков в Twitter.

Ранее в СМИ Екатеринбурга был опубликован текст документа, подписанного региональным министром образования, в котором указывалось, что ряд обучающих мероприятий, проведенных представителями генерального консульства США, «по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».

Американское посольство в Москве заявило, что воспринимает соответствующие рекомендации свердловского министерства с «грустью и недоумением», и подчеркнуло, что эта ситуация является «возвратом в 30-е годы».