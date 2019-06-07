Посольство США назвало письмо свердловских чиновников возвратом в 30-е годы

Американское посольство в Москве с грустью и недоумением восприняло призыв министерства образования Свердловской области к колледжам и вузам отказаться от обучающих программ с участием США.

«Я просто не могу понять, как образованный человек в 21-м веке мог написать, что курс писательского мастерства и курс разговорного английского языка, я цитирую, «имеет разрушительный характер для общественно-политической жизни России», – заявил «Интерфаксу» заместитель американского посла в России Энтони Годфри.

Он отметил, что «это звучит как слова, которые могли быть написаны в 30-е годы (прошлого века – прим. ВЗГЛЯД), а не 21-ом веке».

Ранее СМИ Екатеринбурга распространили текст документа за подписью министра образования региона Юрия Биктуганова, в котором указывалось, что «такие мероприятия, как «День юного дипломата», «Курс разговорного английского», «Курс писательского мастерства Great Writing Project», проведенные представителями Генерального консульства США в Екатеринбурге, по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны».

Как сообщают местные издания, участие преподавателей и учеников в мероприятиях с американскими дипломатами и лекторами в министерстве образования посчитали нежелательным.