Макаров и Орешкин поспорили из-за реакции на дело Калви

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума поспорили о реакции на дело Майкла Калви.

На деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ Макаров заявил, что Орешкин в феврале, выступая перед инвесторами, прокомментировал изменение меры пресечения в отношении Калви, сказав, что это хороший знак для инвестиционного климата.

«Коллеги, это очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует – находиться дома лучше, чем в Лефортово», – сказал Макаров, передает РИА «Новости».

Орешкин отреагировал на данное высказывание в его адрес. «Хотел Андрею Михайловичу ответить его цитатой, но, к сожалению, не нашел ни одного публичного его высказывания по этому делу», – отметил министр.

Макаров ответил на это, что дал публичный комментарий по телевидению через два дня после ареста. «Вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу ответить. Министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится. Вы пытаетесь понравиться. Вы пытаетесь угадать. На самом деле, защита бизнеса связана с тем, чтобы министерство экономического развития имело позицию», – ответил Макаров.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом Калви может принять участие в ПМЭФ, но позже стало известно, что бизнесмен не подавал прошения на посещение форума.

Тем временем министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата России системно, а не в рамках дела Майкла Калви.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда был арестован, а позже переведен под домашний арест.