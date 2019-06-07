Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 4 копейки – до 65,05 рубля, курс евро снизился на 8 копеек – до 73,26 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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