Политолог: Улучшить инвестиционный климат регионам помогла кадровая политика президента

«В этих регионах не так давно сменились губернаторы, поменялись их команды и подходы. И именно кадровая политика президента позволила этим регионам улучшить динамику инвестиционного климата», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян, комментируя выступление Путина, назвавшего регионы-лидеры рейтинга инвестиционного климата.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что областям, краям и республикам, которые стали победителями Национального рейтинга инвестиционного климата, помогла добиться подобных результатов кадровая политика президента. По его оценке, новая практика, принятая на вооружение в последние два с половиной года, вполне окупает себя.

«Не секрет, что врио приходит в регион после жесткого отбора. Они проходят через кадровый конкурс «Лидеры России», либо проходят через семинары с участием разных специалистов. Либо они уже набрали хороший опыт корпоративно-административного управления. Эти мероприятия организует администрация президента для «новых» глав регионов, для тех, кто только идет на эту должность, либо работает первый год», – сказал Кирьян.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, перечислил регионы, которые стали лидерами по динамике улучшения инвестиционного климата.

«Растет здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Значительно повысилась эффективность управленческих команд. Серьезным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», – отметил глава государства.

Среди них лидеров были названы Якутия, Приморье, Пермский край, Самарская, Нижегородская и Новгородская области, ряд других регионов.

Путин также отметил, что продолжится развитие платформы «Россия – страна возможностей», которая будет становиться «более эффективной и прозрачной». «Чем больше смелых талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, в управление, в социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития», – подчеркнул он.

По словам Кирьяна, платформа «Россия – страна возможностей» решает проблему «короткой скамейки» – нехватки людей, способных приходить в госорганы, нарабатывать компетенции и «двигаться внутри по горизонтали и по вертикали». «Еще лет 12 назад стало очевидна проблема, – те или иные лидеры-профессионалы создают вокруг себя команды. Когда необходимо найти им замену, с формированием новой команды бывают сложности. И это вызывало проблемы, когда требовалось повысить эффективность проектов: от национальных до отраслевых», – подытожил Кирьян.