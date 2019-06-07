Путин назвал регионы-лидеры по динамике улучшения инвестклимата

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), перечислил регионы-лидеры по динамике улучшения инвестиционного климата.

«Растет здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Значительно повысилась эффективность управленческих команд. Серьезным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», – отметил глава государства.

Среди них лидеров по динамике улучшения инвестиционного климата были названы Якутия, Приморский край, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область, Новгородская область и ряд других регионов.

«Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные, эффективно работающие механизмы», – добавил президент.