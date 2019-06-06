Шакира пришла на судебное заседание с двойником

Певица Шакира привела с собой на судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов двойника, чтобы отвлечь внимание журналистов.

Шакира приехала в испанский суд города Эсплугес-де-Льобрегат для дачи показаний по делу об уклонении от уплаты налогов в 14,5 млн евро, передает РИА «Новости».

Чтобы скрыться от назойливого внимания журналистов, она сняла место на подземной парковке. Изначально в суде заверяли, что она войдет через центральный вход, однако певица избежала общения с прессой.

Шакира также прибегла к еще одной уловке: покидая здание суда, она шла в окружении похожей на нее девушки. Таким образом Шакира хотела запутать корреспондентов.

Заседание продлилось час пятнадцать минут. По его итогам представители певицы распространили заявление о том, что певица уже полностью заплатила необходимую сумму в 14,5 млн долларов в казну и считает, что выполнила налоговые обязательства перед Испанией.

В Высшем суде Каталонии отметили, что в ходе заседания певица согласилась ответить только на вопросы своего адвоката.

«Шакира всегда выполняла, включая период с 2011 по 2014 годы, свои налоговые обязательства во всех странах, где она работала (включая США) и не должна никакой суммы Испанской налоговой службе. Как только стала известна сумма, которую, по мнению испанской налоговой службы, она должна была внести, еще перед подачей иска Шакира выплатила ее в полном объеме, предоставив, кроме того, полную информацию налоговым органам», – сказано в заявлении.

Представители Шакиры утверждают, так как «долга больше нет», единственной темой для обсуждения в суде может быть «толкование норм, когда певица начала применять критерий налогового резидентства в Испании».

Ранее мадридский суд признал колумбийку невиновной в плагиате, в котором ее обвинил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.

Напомним, Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов с 2012 по 2014 год несмотря на то, что она уже в этот период являлась резидентом страны. Ее подозревают в шести преступлениях. Несколько лет певица жила в Барселоне с футболистом Жераром Пике, однако на учет в налоговые органы Испании она встала только в 2015 году.