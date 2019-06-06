Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

Глава МИД Сергей Лавров призвал министра иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча главы российского МИД с коллегой из Центральноафриканской Республики прошла в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В сообщении на сайте министерства указывается, что «Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов».

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

Ранее стало известно, что в причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

В январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.