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Стримершу Busya18plus оштрафовали за дискредитацию ВС России
Уроженку Донецка Ольгу Касьяненко, живущую в Краснодарском крае, известную по стримам под ником Busya18plus, оштрафовали за оскорбление русских, дискредитацию ВС России и демонстрацию экстремистской символики, сообщили в региональном ГУ МВД.
На девушку составили два административных протокола по статьям «Дискредитация ВС России», протоколы по статье «Демонстрирование символики экстремистских организаций» и статье «Оскорбительные высказывания, выражающие явное неуважение к обществу», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Общая сумма штрафов составила свыше 90 тыс. рублей.
До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявляла, что Касьяненко оскорбляла русских на стримах, кричала украинский лозунг в эфире. Позже она заявила, что ее слова вырвали из контекста, а она «уважает страну, в которой живет».
Также стримерша извинилась перед россиянами за дискредитацию ВС России, демонстрацию экстремистской символики и негативные высказывания против «жителей различных регионов страны».
Напомним, в Анапе оштрафованный за дискредитацию ВС России стример решил отправиться в зону спецоперации в качестве военнослужащего.