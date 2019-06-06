В причастности к убийству российских журналистов в ЦАР заподозрили разведку Франции и Ходорковского

Российские СМИ представили по итогам работы специально нанятого детектива опубликовали документальный фильм «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР»; авторы расследования высказали предположение, что к убийству могла быть причастна французская разведка, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Документальный фильм по итогам расследования, проведенного группой журналистов и частного детектива в Центральной Африке, выпустило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Уточняется, что детектива Евгения Гвоздева наняли в феврале 2019 года в связи с многочисленными спекуляциями вокруг гибели российских журналистов в ЦАР. Он находился в Центральноафриканской республике с февраля по март 2019 года.

Журналисты были направлены в Африку организацией под названием «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которая, по информации ФАН, финансировалась Ходорковским.

Группа ЦУР в составе журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко прибыла в Центральноафриканскую Республику 28 июля, в субботу. В аэропорту, как установил детектив Гвоздев, их никто не встретил, а в отеле «Националь», куда добирались самостоятельно, они представились путешествующими бизнесменами. «В полицейской карточке указали, что русские», – сообщила управляющая гостиницей Заги Тези.

В марте детектив Гвоздев смог повторить весь маршрут группы журналистов ЦУР. «Установлено, что, начиная с момента выезда группы журналистов ЦУР из столицы республики, Банги, на всем протяжении движения группы она подвергалась смертельной опасности из-за наличия вокруг неподконтрольных правительству территорий, на которых хозяйничают незаконные вооруженные формирования», – рассказал он.

Детектив провел опросы жандармов и солдат в последней точке, из которой группа ЦУР выехала к месту своей гибели. Так, жандарм Ирэн Агнес проверила их документы и, услышав, что перед ней журналисты из России, аккредитованные в ООН, пропустила их. Издание подчеркивает, что удостоверения ООН у журналистов были фальшивыми. Как утверждается, их подписал лично руководитель ЦУР Андрей Коняхин, не имея на то никаких полномочий от международной организации.

Начальник следующего военного поста старший капрал Ромарик рассказал, что связался с базой национальной армии, ФАКА, попросил передать трубку российскому инструктору, который запретил журналистам проезжать пост в ввиду небезопасности на этой дороге, особенно в ночное время. Однако журналисты, по словам опрошенных детективом свидетелей, в грубой форме и на повышенных тонах сказали, что им никто не имеет право запрещать проезд. Их в очередной раз предупредили об опасности и предложили переночевать в городе, но они проигнорировали предупреждения и проехали пост».

После выезда из Сибю, на 23-м километре по дороге на Декоа, автомобиль с журналистами остановили арабоговорящие вооруженные люди, которые вытащили практически все личные вещи журналистов и водителя, после чего открыли огонь по своим жертвам.

Авторы расследования отмечают, что самый интересный вопрос в этой ситуации – зачем Ходорковский отправил группу ЦАР в Африку, ведь он имеет контакты с европейской политической элитой, включая политиков и силовиков Франции. А именно французские спецслужбы в силу колониальных традиций обладают наилучшими возможностями для любых расследований в Центральной Африке.

«Больше того, именно французские спецслужбы обучают и финансируют исламских боевиков из коалиции «Селека», которые контролируют район, где были убиты русские журналисты», – говорится в статье.

Детектив Гвоздев сообщил, что в ходе расследования вышел на человека, которого считает ключевым персонажем всей этой истории. «Этот человек – Доминик Кристоф, который известен также как Альфа или Мартин, он руководитель одной из французских частных военных компаний. Этого человека знают в ЦАР как беспощадного боевика, готового исполнить любой приказ. Именно он обвиняется в организации теракта в мае 2018 года в церкви Нотр-Дам-де-Фатима. И именно этот человек, по данным билинга и свидетельских показаний, выступал в роли таинственного фиксера Мартина, который мог быть связующим звеном между журналистами ЦУР и боевиками коалиции «Селека», – рассказал детектив.

Ключевой свидетель – водитель Доувокам Бьенвеню – рассказал детективу, что познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в «Гранд-кафе» города Банги. Он рассказал, что телефон для этой работы ему передал некий Юсуф из Южного Судана. «(…) Слышал, что этот человек работает с французом по имени Кристоф, его еще называют все Альфа, он иногда предлагает разную работу. Он сказал мне, что русские мне хорошо заплатят за то, что буду возить их», – рассказал Бьенвеню.

Начиная с момента подготовки и планирования командировки российских журналистов в ЦАР и на всех ее последующих стадиях в ситуацию активно вмешивались французские граждане, указывают авторы расследования.

«Михаил Ходорковский и Доминик Кристоф Рэнето знакомы и у него есть соответствующие подтверждения этому», – приводит ФАН слова своего проверенного источника из окружения Ходорковского.

Издание отмечает, что французские власти ревностно относятся к участию России в любых процессах в Африке. «Официально Франция не видит проблем с российским присутствием в Центральноафриканской Республике. Но в коридорах власти подтверждают, что климат «напряженный», и французские дипломатические представители «больше не приглашаются на протокол всех церемоний», когда в них участвует Россия», – сообщал крупнейший французский телеканал France 24.

«Заметный рост русского присутствия в ЦАР. Среди целей Москвы – ослабление французского присутствия в Африке», – писала газета крупнейшей медиагруппы «Баярд».

При участии России в столице соседнего с ЦАР Судана в конце августа 2018 года прошли переговоры между лидерами крупнейших вооруженных группировок ЦАР, входивших в противостоящие друг другу коалиции «Селека» и «Антибалака». «Но незадолго до этих переговоров в ЦАР гибнут трое российских журналистов, отправленных туда Ходорковским, и Франция настаивает на другом варианте переговорного процесса – под своим контролем», – отмечают авторы расследования.

Согласно выводам издания, убийство российских журналистов разрабатывалось долго и тщательно, план включал подбор идеальных жертв, места и времени.

«Доминик Кристоф получил деньги от Ходорковского и прикрытие от спецслужб Франции. Французские спецслужбы пытались навредить деятельности России в Африке, убрать конкурента. А вот мотивы Михаила Ходорковского оставались неясными до получения информации от нашего источника. У Ходорковского были следующие мотивы: дискредитация любой деятельности России за рубежом, в частности в Африке, и месть Российской Федерации», – заключают авторы расследования.

Напомним, 30 июля Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

В январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).