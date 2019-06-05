Росстат сообщил о нулевой инфляции в России

Инфляция в России с 28 мая по 3 июня вернулась к нулевому уровню, ранее она несколько недель держалась на уровне 0,1%, сообщил Росстат.

Потребительские цены в 2019 году поднялись на 2,4%, добавило ведомство, передает РИА «Новости». При этом до 28 мая недельная инфляция на протяжении семи недель держала отметку 0,1%, до этого она оставалась на нулевом уровне две недели – с 26 марта по 8 апреля.

За неделю цены на рис поднялись на 0,5%, на баранину – на 0,3%, мороженую рыбу, сливочное масло, жирный творог, ржаной хлеб, пшено, вермишель и соль – на 0,2%.

Цены на куриные яйца упали на 2%, на сахар и песок – на 0,6%, подсолнечное масло – на 0,3%, свинину, сосиски и сардельки – на 0,2%.

В целом на 0,4% снизилась стоимость плодоовощной продукции, цены на помидоры сократились на 9,2%, огурцы – на 6,7%, белокочанную капусту – на 5%. При этом подорожал картофель (5%), яблоки (1,8%), морковь (1,4%).

Цены на бензин поднялись на 0,4%, на дизельное топливо – на 0,1%.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2019 год составляет 4,3%.

В апреле инфляция в месячном выражении, согласно данным Росстата, составляла 0,3%.