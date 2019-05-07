Подсчитано, насколько выросли цены в России за апрель

По данным Росстата, в месячном выражении инфляция в апреле в России составила 0,3%, сохранившись на мартовском уровне, а в годовом замедлилась до 5,2% после 5,3% в марте.

«В апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года индекс потребительских цен составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

В апреле в12 российских регионах рост потребительских цен по сравнению с мартом составил 0,5%. Самый заметный прирост наблюдался в Чечне – 0,9%. Это связано с увеличением стоимости продуктов питания на 1,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены увеличились на 0,4%, а с начала 2019 года – на 2,3% и 2,2% соответственно.

Информация Росстата совпала с прогнозами Минэкономразвития. В министерстве считают, что пик годовой инфляции Россия прошла в марте.

Согласно прогнозам ведомства, инфляция в мае в России составит также 0,3%, а в годовом выражении замедлится до 5-5,1%

Ранее стало известно о повышении стоимости продуктов и алкогольных напитков в майские праздники, после которых не ожидается снижения цен. До этого о значительном росте стоимости продуктов заявлял Росстат.

Напомним, в Минэкономразвития считают, что к началу 2020 года темпаы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5%.