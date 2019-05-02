Стало известно о скором повышении цен на продукты и алкоголь

Стоимость продуктов и алкогольных напитков на майские праздники может подняться на 5-7% из-за большого спроса, при этом после этого периода не стоит рассчитывать на снижение ценников, сообщили аналитики сервиса Rate&Goods.

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты», – рассказал генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер, передает РИА «Новости».

Начало этой тенденции наблюдалось еще на минувшей неделе, пояснил он. Эксперты провели анализ покупок россиян в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске.

«Спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда – на 26%, на товары для дома и дачи – на 10%. Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается», – добавил глава сервиса.

Майстер также подчеркнул, что есть вероятность, что после майских праздников не все цены вернутся к прежним показателям.