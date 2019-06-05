Мединский прокомментировал возможность широкого проката фильма со сценами гей-секса

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский сообщил о том, что ведомство готово рассмотреть новую заявку на выход в прокат полной версии фильма «Рокетмен» про Элтона Джона, однако не видит в этом смысла.

«Может. А зачем?» – приводит ТАСС ответ Мединского на вопрос о том, может ли обратиться прокатчик за новым удостоверением на прокат.

«Если прокатчик обратится с новой версией фильма за новым удостоверением, мы рассмотрим. Но он вряд ли обратится», – добавил министр культуры.

Прокат фильма с удаленными по решению прокатчиков сценами назначен на 6 июня.

Ранее в российской версии фильма о творческом пути композитора и музыканта Элтона Джона вырезали все эпизоды с гей-сексом, мужскими поцелуями и наркотиками.

Напомним, музыкант Элтон Джон обиделся на удаление сцен из фильма, при этом в Министерстве культуры заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к вырезанным кадрам.