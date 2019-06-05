Партия Савченко решила идти на досрочные выборы в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко провела съезд партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» у здания Верховной рады и заявила, что ее политическое объединение пойдет на досрочные парламентские выборы.

Савченко заявила, что 21 июля «мы заходим в Верховную раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать», передает ТАСС.

По ее словам, главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

После она зачитала несколько фамилий кандидатов в депутаты по мажоритарным округам и по партийным спискам.

«Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной раде, – изменение политической системы», – добавила депутат.

Отмечается, что на съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно.

В данный момент Надежда Савченко находится под следствием – ее обвиняют в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале.

Верховная рада 22 марта 2018 года лишила ее депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего Савченко взяли под стражу. Сроки ареста ей неоднократно продлевали.

В апреле Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко из-под стражи, так как установленный ранее срок ареста истек, а новый не был назначен.

Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля, а 23 мая вступил в силу соответствующий указ.

При этом партия самого Зеленского оказалась под угрозой недопуска на эти выборы.