Производители не вышедшего на орбиту «Ямала-601» рассказали о перспективах миссии

Дополнительная проверка двигателя спутника связи «Ямал-601» никак не скажется на его миссии, а также сроке активного существования, сообщили в европейской компании Thales Alenia Space, которая является производителем аппарата.

«В ближайшее время будет выбрана стратегия его довывода на геостационарную орбиту (ее высота – 36 тыс. км над уровнем моря – прим. ВЗГЛЯД). В любом случае это не повлечет никаких последствий для срока его активного существования, предусмотренного контрактом, и для его миссии», – рассказал представитель европейской компании,

Он подчеркнул, что в настоящее время спутник находится в рабочем состоянии. Других подробностей в компании сообщать не стали, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что производителю спутника «Ямал-601» дали время для вывода спутника на рабочую орбиту.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела спутник связи «Ямал-601» в расчетную точку геопереходной орбиты, однако космический аппарат не вышел на рабочую орбиту из-за проблем французского двигателя, возникших после отделения спутника от разгонного блока.

Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию российского телерадиовещания. Аппарат должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех спутников связи России. В 2013 году Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку спутника.

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