Производителю «Ямал-601» дали время для вывода спутника на рабочую орбиту

Производитель спутника «Ямал-601» европейская компания Thales Alenia Space до 6 июня должна принять решение о способе довыведения космического аппарата на рабочую орбиту, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, «до четверга Thales будет заниматься этой проблемой: будут рассматривать, что нужно, чтобы довывести космический аппарат на его рабочую орбиту», передает ТАСС.

Он уточнил, что для вывода космического аппарата на рабочую орбиту могут быть использованы как двигатели малой тяги аппарата, так и его маршевый двигатель, если специалисты после проверок будут уверены, что во второй раз он заработает штатно.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывела спутник связи «Ямал-601» в расчетную точку геопереходной орбиты, однако космический аппарат не вышел на рабочую орбиту из-за проблем французского двигателя, возникших после отделения спутника от разгонного блока.

«Ямал-601» должен был стать самым мощным по пропускной способности среди российских спутников связи.

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