У российского спутника возникли проблемы с французским двигателем

У космического аппарата «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем на орбите, об этом сообщила пресс-служба оператора «Газпром космические системы», по заказу которой построили двигатель.

Из-за проблем с двигателем программа выведения «Ямал-601» на целевую орбиту может быть изменена, добавил оператор, передает РИА «Новости». Отмечается, что силовой агрегат спутника был изготовлен во Франции.

«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space (компания-производитель – прим. ВЗГЛЯД) сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», – сказали в пресс-службе компании.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» в конце мая доставила на орбиту российский спутник «Ямал-601».

По данным «Газпром космические системы», «Ямал-601» – это самый мощный по пропускной способности спутник связи в российской орбитальной группировке. Он должен заменить спутник «Ямал-202». Новый спутник нужен для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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