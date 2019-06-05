Руководители отказавшейся размещать детей с ВИЧ турбазы извинились

Руководство базы отдыха в Нижегородской области, в которой отказались размещать детей с ВИЧ, принесло извинения благотворительному фонду «Стэп», сообщила директор фонда Ольга Кузьмичева.

Кузьмичева рассказала, что с фонд «Стэп» и руководство базы отдыха «Спортивная деревня Новинки» смогли прийти «к общему знаменателю», директор турбазы «приносит официальные извинения», передает ТАСС.

Она также не исключила, что фонд будет в дальнейшем взаимодействовать с базой отдыха: «Попробуем, но наши условия – что (сотрудники турбазы) как минимум должны пройти обучение и поменять свое мировоззрение. А дальше уже будет (...) внутреннее разбирательство, кто из сотрудников отказал нам и по какой причине».

Директор базы отдыха Алексей Шарков подтвердил, что намерен продолжать сотрудничество с фондом.

Он рассказал журналистам после совещания в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, в котором приняли участие представители сторон конфликта, что принес извинения «родителям и детям, что праздник не удался», и добавил, что у турбазы имеется «благодарственное письмо от фонда, который возглавляет Ольга (Кузьмичева)», так как ранее база уже работала с фондом.

По его словам, причиной сложившейся ситуации стал человеческий фактор: «Решение принял человек, который принимал звонок, на промежуточной фазе».

Напомним, группу из 50 ВИЧ-инфицированных детей и взрослых не пустили на турбазу «Новинки»; отказ обосновали нежеланием персонала работать с людьми с подобным диагнозом.

Позднее для них нашли новую турбазу, а по факту отказа в размещении возбудили уголовное дело.