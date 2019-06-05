Из-за отказа детям с ВИЧ в отдыхе на нижегородской турбазе возбуждено дело

По факту отказа детям с ВИЧ в отдыхе на турбазе «Новинки» в Нижегородской области возбуждено уголовное дело, сообщает СК.

«Следственными органами СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, учредитель одного из благотворительных фондов забронировала места на базе отдыха в Нижегородской области для реабилитационных профилактических мероприятий школьников.

«2 июня 2019 года от представителя базы отдыха «Спортивная деревня Новинки» в адрес учредителя благотворительного фонда поступило сообщение о том, что организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей по причине наличия у них заболевания, а денежные средства, внесенные авансом, возвращены», – отмечает ведомство.

По мнению СК, представители базы отдыха допустили дискриминацию прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства.

Напомним, группу из 50 ВИЧ-инфицированных не пустили на турбазу «Новинки»; отказ обосновали нежеланием персонала работать с людьми с подобным диагнозом. Позднее для детей нашли новую турбазу.