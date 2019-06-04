Для детей с ВИЧ в Нижегородской области нашли новую турбазу

ВИЧ-инфицированные дети из Нижнего Новгорода, которых отказались пустить на турбазу «Новинки», поедут на другую базу, сообщила глава благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузмичева.

«Решился вопрос о том, где и какая турбаза разместит нас и всех, кто участвует в нашем празднике и мероприятии 7, 8, 9 июня. Как мы и говорили: дети должны быть счастливы», – сообщила Кузьмичева в соцсетях, передает РИА «Новости».

Она выразила благодарность всем, кто морально поддержал фонд и добавила, что сотрудники организации продолжат свое дело.

«Надо, чтобы тот случай положил конец такому отношению к людям, живущим с ВИЧ, и в дальнейшем это никогда не повторилось. Такого не должно быть. Мы все люди, и статус (ВИЧ-положительный – прим. ВЗГЛЯД) не имеет значения», – отметила глава фонда.

Напомним, группу из 50 ВИЧ-инфицированных не пустили на турбазу «Новинки»; отказ обосновали нежеланием персонала работать с людьми с подобным диагнозом.

Администрация «Новинок» при этом заявила «Ридусу», что все сотрудники учреждения знают, что такое ВИЧ и как он передается.