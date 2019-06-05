Пермские власти объяснили необходимость закупки зонтов по 6 тыс. рублей

В конкурсной заявке на поставку зонтов власти Пермского края указали необходимость закупки 14 единиц суммой до 89 тыс. рублей, следует из материалов с сайта госзакупок.

Как пояснили в правительстве, 89 тыс. рублей – это максимальная сумма, которая может быть снижена на аукционе, передает РИА «Новости».

Также в аппарате правительства рассказали, что речь идет о классических мужских зонтах-тростях по цене 6,36 тыс. рублей за одну штуку, а заказчик ориентируется на популярные европейские бренды: Bugatti, FULTON и Ferre Milano.

Собеседник добавил, что такая закупка проводится впервые.

«Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения», – пояснили в ведомстве.

Из конкурсной документации следует, что зонты будут приобретаться на средства краевого бюджета. После заключения контракта у исполнителя будет пять дней для поставки.