Трамп сравнил воду и воздух в России, Китае и США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в России, Китае и Индии воздух и вода хуже, чем в Соединенных Штатах.

«У США, согласно разной статистике, одно из самых лучших состояний окружающей среды, и оно становится лучше. И я хочу, чтобы у нас была чистейшая вода. Китай, Индия, Россия, многие другие страны – у них не очень хороший воздух и не очень хорошая вода с точки зрения загрязнения и, если вы поедете в некоторые города, вы даже не сможете дышать», – заявил Трамп во время интервью канал ITV, передает ТАСС.

Он добавил, что загрязнения в одной части мира в итоге начинают чувствоваться в другой. «Если говорить о расстояниях в масштабах планеты, то они очень небольшие между Китаем и США», – объяснил политик.

Глава Белого дома также затронул тему переговоров с принцем Уэльским Чарльзом, который занимается борьбой с климатическими изменениями. «У нас был отличный разговор. Меня тронул его энтузиазм. Он верит в это и он делает это для будущих поколений, а не для себя», – подчеркнул Трамп.

Напомним, американский президент приехал в Великобританию с государственным визитом. Еще до приземления президентского борта в Соединенном Королевстве он успел назвать мэра Лондона Садика Хана «законченным неудачником»; в ходе визита в Букингемский дворец Трамп не узнал преподнесенный в прошлом году свой подарок для королевы Великобритании Елизаветы II.