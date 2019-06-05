Зеленский рассказал подробности встречи с премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обменялся телефонными номерами с премьер-министром Грузии Мамуком Бахтадзе при встрече в Брюсселе.

«Да, он очень хороший человек. Мы обменялись телефонным номерами. Обсудили наши отношения, говорили о Грузии и Украине», – заявил Зеленский в эфире телекомпании «Имеди».

Также Зеленский заявил о намерении посетить Грузию в ближайшее время.

«Грузия очень хорошая страна. Я однажды бывал в Грузии», – добавил украинский лидер.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ сообщил, что Бахтадзе прибыл с засекреченным визитом в Брюссель и направился в отель, где остановился Зеленский.

Одной из тем переговоров может стать вопрос выдачи Киевом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине на три года и на шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Напомним, после инаугурации Зеленского Саакашвили вернулся на Украину, после чего пообещал помогать новому президенту, а также всячески способствовать «полному обновлению политического класса». Бывший губернатор Одесской области также заявил, что обижен на Порошенко.

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