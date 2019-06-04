СМИ: Премьер Грузии тайно встречается с Зеленским

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл с засекреченным визитом в Брюссель и направился в отель, где остановился президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечает корреспондент телекомпании «Рустави-2» из Бельгии, неясно, будет ли в центре переговоров вопрос выдачи Киевом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине на три года и на шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Саакашвили после инаугурации Владимира Зеленского вернулся на Украину. Бывший глава Одесской области заявил, что обижается на экс-президента Украины Петра Порошенко и хочет быть «немножко Стивом Джобсом украинской политики».