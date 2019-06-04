Экс-губернатор Ивановской области в СИЗО увлекся чтением Библии

Условия содержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в СИЗО «Матросская Тишина», куда он помещен по решению Басманного суда Москвы, оценил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Иван Мельников.

По его словам, Коньков читает Библию и Евангелие в столичном СИЗО, передает ТАСС.

«Я посетил экс-губернатора в спецтюрьме внутри «Матросской Тишины» (СИЗО №1), на условия содержания он не жалуется. В настоящее время ему выдали Библию и Евангелие, которые он читает в камере. Также он попросил еще несколько книг, которые ему администрация изолятора обещала выдать в ближайшее время», – сказал Мельников.

Также он отметил, что экс-губернатор в настоящее время находится в карантинной камере, где он пройдет медосмотр и поговорит с психологом.

В этой камере, по словам Мельникова, он будет находится в течение 10 суток, потом его отправят в общую камеру.

«Медработник уже осмотрел бывшего губернатора. У него есть ряд заболеваний, однако он не инвалид. Заключенный сказал мне, что обеспечен всеми необходимыми лекарствами», – добавил представитель ОНК.

В камере у Конькова есть горячая вода, холодильник и телевизор. Каких-либо претензий к содержанию он не высказывал, отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что бывший ивановский губернатор задержан в рамках дела о коррупции. Басманный суд арестовал Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей.

Коньков руководил Ивановской областью с 2013 года по 2017, после чего был досрочно освобожден от должности по собственному желанию.