«Яндекс» прокомментировал требование ФСБ

Компания «Яндекс» выступает за то, чтобы законодательство исполнялось без нарушения приватности данных; таким образом в фирме ответили на сообщения о требовании ФСБ передать ключи шифрования.

«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к «Яндексу», но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика», – передает ТАСС сообщение «Яндекса».

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ отправила «Яндексу» запрос на ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Утверждалось, что компания отказалась передать эти данные.

Заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии России Александр Баранов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «Яндекс» подчинится требованиям ФСБ.